Todas as semanas, Beatriz Gosta (Marta Bateira) fala sobre a sua gravidez no "5 para a meia-noite", da RTP1. Na emissão desta semana da rubrica "Beatriz Gosta Embaraçada", a humorista foi para as ruas de Vila Nova de Gaia fazer uma 'sondagem' sobre o sexo da criança.

"Há muitas grávidas que se inscrevem naqueles cursos pré-parto, mas, aqui entre nós, isso não é preciso. É que basta uma grávida sair à rua para receber imensas dicas e palpites grátis, mesmo quando não os pediu. A Beatriz Gosta foi para a rua perguntar ao povo: menino ou menina?", explica a produção do programa.

No Youtube, o vídeo encontra-se entre os mais vistos do dia em Portugal.

Veja aqui o vídeo.

Depois do episódio piloto, onde revelou estar grávida, no segundo episódio da rubrica, a humorista revelou como conheceu o "pai da criança".