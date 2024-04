Depois de uma pausa para preparar os espetáculos na Altice Arena, em Lisboa, Joana Marques está de volta ao programa "As Três da Manhã" com a rubrica "Extremamente Desagradável".

Na emissão desta terça-feira, dia 2 de abril, a humorista analisou as repostas do "lesados" no podcast. "Joana Marques aceita reclamações de clientes insatisfeitos", resume a Renascença.

No episódio, Joana Marques analisou as respostas, por exemplo, de Luana Piovani ou de Carlos Peres Dias, o "professor, doutor, filósofo e anticomunista".

Veja aqui o vídeo.