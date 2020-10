"5 Para a Meia-Noite" regressa dia 15 de outubro, às 22h30, à RTP1. A nova temporada será conduzida por Inês Lopes Gonçalves, que "assume o papel de anfitriã deste hotel sem pequeno-almoço incluído". "Uma temporada com novas rubricas, novos rostos e ainda muitas novidades", frisa a estação.

Na estreia da nova temporada, o talk show recebe António Costa Silva, autor do Plano de Recuperação Económica de Portugal. Pelo "sofá do 5" vão passar também o humorista Salvador Martinha e o músico Samuel Úria, que marca o regresso das atuações ao vivo às noites de quinta-feira.

"Mas no '5 Para a Meia-Noite' teremos ainda muitas novidades: rubricas frescas, a estreia do humorista Carlos Pereira e uma revelação surpreendente de Beatriz Gosta", frisa o canal em comunicado.

Veja o teaser:

Como é habitual, todas as quintas-feiras, o talk show vai receber vários convidados, que continuarão a ser desafiados a participar na rubrica "Pressão No Ar".

Na nova temporada, o humorista Carlos Pereira reforça o "plantel de colaboradores" e vai protagonizar novas rubricas, como "Prós e Contras dos Pobres". "Quem também traz rubricas frescas é Miguel Rocha e a irreverente Beatriz Gosta, que vai surpreender tudo e todos", avança a RTP1.

"Mas as surpresas não ficam por aqui… A música ao vivo será uma forte aposta da nova temporada do '5 para a Meia-Noite' e temos preparado um regresso em grande ao programa", revela o canal em comunicado, adiantando a estreia das rubricas "Tenho uma Consulta às 5", "Perguntas Muito Infantis" e "Correio Safadão", em que celebridades partilham as mensagens privadas que recebem nas redes sociais.