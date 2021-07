A obra incontornável de H.G. Wells, publicada em 1897 e que imagina um ataque alienígena à escala global, já viu muitas vidas, sendo porventura as mais célebres a emissão radiofónica de Orson Welles de 1938, que lançou o caos por muitos acreditarem que uma real invasão estava a acontecer, e o filme de 2005 de Steven Spielberg com Tom Cruise e Dakota Fanning.

Em 2019, "Guerra dos Mundos" voltou ao pequeno ecrã numa série que é mais drama do que ficção científica e onde os extraterrestres continuam a a atacar o planeta, mas não são mais do que um mote para olhar para como as relações humanas mudam num cenário apocalíptico e como o instinto de sobrevivência pode gerar reações tão extremadas.

Depois de uma primeira parte bem sucedida, a segunda temporada da série estreia-se na FOX esta segunda-feira, dia 12 de julho, às 22h15. Antes do arranque das novas aventuras, o SAPO Mag conversou com Howard Overman, Lea Drucker, Julian Murphy, Bayo Gbadamosi, Ty Tennant e Pearl Chanda.

Veja o trailer:

Na primeira temporada de "Guerra dos Mundos", um ataque extraterrestre quase dizimou a humanidade, sobrevivendo apenas alguns humanos que têm de lutar para se manter vivos. Ninguém se sentiu mais abalado pela invasão do que Emily (Daisy Edgar-Jones), que descobriu que pode ter uma estranha ligação pessoal com os aliens.

Já a segunda temporada da série mostra as personagens a repensar a possibilidade de os invasores poderem ser humanos. "Uma luta intensa para recuperar o planeta espera-os. Para alguns, o puro desespero de sobreviver pode levá-los contemplar o sacrifício de um dos seus", adianta o canal.

"O maior desafio ao criar a segunda temporada foi o de ter a certeza que respondíamos às perguntas que deixámos em aberto e apresentar novas e entusiasmantes ideias", frisa o criador da série Howard Overman ("Misfits", "Merlin") em conversa com o SAPO Mag.

"Obviamente, em termos práticos, o maior desafio foi fazer a série durante a pandemia de COVID-19 mas, felizmente, essa não é a minha função. Mas foi muito complicado em termos de logística e em termos práticos - realizar testes aos atores, à equipa... Acrescentou uma dimensão diferente", recordou.

Julian Murphy, produtor executivo, também sublinha que foi um desafio gravar os novos episódios durante a pandemia. "Fomos a primeira produção britânica a voltar. Foi complicado, tivemos de construir um plano para proteger o elenco e a equipa. Toda a gente fez muitos testes. (...) Foi complicado, mas conseguimos ultrapassar tudo e o resultado é positivo", frisou.

"Na segunda temporada, partimos das pessoas que sobreviveram e arrancamos seis meses depois do final da primeira temporada. Vemos como elas mudaram em reação ao mundo. Por exemplo, o Tom [personagem interpretada por Ty Tennant] era uma rapaz inocente e agora é um soldado mais forte. A Catherine [Léa Drucker] está em França e apaixonada... Aproveitamos os seis meses para, de certa forma, dar um novo início às personagens, mas também para mostrar como elas mudaram", acrescenta o criador da série.

Além do reencontro com as personagens antigas, a nova temporada vai contar com caras novas. A jovem Pearl Chanda juntou-se ao elenco para dar vida a Zoe. "Todos foram fantásticos e acabamos por nos dar todos muito bem", frisa.

"A segunda temporada começa seis meses depois do final da primeira parte e encontramos a Zoe pela primeira vez e ela tornou-se na chefe da resistência contra os ovnis. Acho que todos ficaram mais fortes, mesmo que ainda não se tenham conhecido. Ainda não conhecemos a Zoe... mas eles tiveram seis meses para se tornarem soldados, basicamente", sublinha a atriz.

Já Ty Tennant, filho do ator David Tennant, que veste a pele de Tom em "Guerra dos Mundos", acrescenta que a sua personagem encontrou "o seu caminho". Durante a conferência de imprensa, o ator esteve sempre acompanhado pela sua guitarra e o SAPO Mag desafiou-o a escolher uma canção para resumir o percurso de Tom. "Seria 'Sappy', dos Nirvana. É a primeira que me vem à cabeça. Vai ser uma temporada complicada para o Tom. Sem dar muitos spoilers, penso que é uma oportunidade para tentar provar a si mesmo que vale a pena estar vivo, que não é apenas um fardo", adianta.

"Na primeira temporada, acho que o Kariem assume o papel de ser o protetor, devido às suas próprias experiências pessoais passadas, mesmo antes dos acontecimentos da série. Já na segunda, vimos que ele trabalha mais em grupo porque as restantes personagem tiveram de se adaptar às circunstâncias", resume ainda o ator Bayo Gbadamosi [Kariem] em conversa com os jornalistas.

Em conversa com o SAPO Mag, Léa Drucker ("Custódia Partilhada", "O Homem da Sua Vida") revela ainda que, no início da segunda temporada, a sua personagem, Catherine Durand está no observatório, onde passou vários meses. "Ela continua a trabalhar arduamente, mas também mantém uma relação próxima com a irmã que está lá. E apaixona-se pelo Coronel Mokrani", adianta.

"Portanto, ela está no seu mundo científico, mas também tem uma vida pessoal no meio de um mundo de sobrevivência, num mundo de morte e desperto. Eles são sobreviventes e neste mundo de sobreviventes há amor e solidariedade", acrescenta a atriz.

Howard Overman lembra ainda que a sua "intenção na primeira temporada de 'Guerra dos Mundos' foi sempre que a complexidade das relações humanas estivesse no seu cerne". "Ver estas personagens complexas ganharem vida através de um elenco tão fantástico de atores foi uma alegria, e foi uma emoção voltar às suas histórias na segunda temporada", remata, em comunicado.

Terceira temporada a caminho

Pictured: (L-R) Gabriel Byrne as BILL and Daisy Edgar-Jones as EMILY.

A primeira temporada foi exibida em mais de 50 mercados europeus e africanos na FOX, sendo o lançamento regional mais bem sucedido desde 2016, e foi o novo lançamento FOX mais bem classificado do Reino Unido desde 2012. A primeira temporada de “Guerra dos Mundos” está entre as séries de maior desempenho na EPIX nos EUA.

Distribuída internacionalmente pelo STUDIOCANAL, a série dramática é produzida por Howard Overman, Julian Murphy e Johnny Capps para a Urban Myth Films. "Guerra dos Mundos" foi produzida com o apoio de financiamento do Governo galês através da Creative Wales.

Em comunicado, a FOX confirmou que já começaram as filmagens da terceira temporada de "Guerra dos Mundos". "Com produção executiva de Julian Murphy e Johnny Capps para a Urban Myth Films, a narrativa da terceira temporada de 'Guerra dos Mundos' tem início no final da segunda temporada. Gabriel Byrne (In Treatmen) volta ao seu papel de Bill Ward, juntamente com novos talentos, já confirmados, e também vencedores de prémios BAFTA, como Molly Windsor (Three Girls), Ernest Kingsley Junior, Madeleine Worrall e Oliver Hembrough", adianta o canal.

Realizada por Indra Siera, que lidera a série, e Jonas Alexander Arnby, a terceira temporada da adaptação do romance clássico de H. G. Wells "vê a guerra entre os sobreviventes e os alienígenas chegar a um novo ponto de viragem quando um estranho fenómeno atinge inúmeras pessoas em todo o mundo"

"Estamos realmente entusiasmados por ter mais uma oportunidade de contar esta história tão dinâmica. Esta será a temporada mais explosiva até agora, pois, com muitos dos sobreviventes da segunda série reunidos, cabe-lhes a eles juntar as peças, impedir outro desastre global e lutar pela sobrevivência de toda a humanidade", frisam Julian Murphy e Johnny Capps, da Urban Myth.

ESTREIA: Segunda-feira, dia 12 de julho, às 22h15

EMISSÃO: Segundas-feiras, às 22h15