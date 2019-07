"Euphoria" é um dos mais recentes sucessos da HBO - a série estreou a 17 de junho no serviço de streaming e tem gerado algumas polémicas nas redes sociais. A história protagonista Zendaya ("Homem-Aranha: Regresso a Casa") acompanha um grupo de estudantes que têm de lidar com drogas, sexo, identidade, trauma, redes sociais, romance e amizade.

A série foi criada e escrita por Sam Levinson, que também realizou cinco episódios. Já grande parte da banda sonora de "Euphoria" ficou a cargo de Labrinth, músico conhecido por temas como "Jealous", "Beneath Your Beautiful", com Emeli Sandé, ou "Make Me", com Noah Cyrus. Recentemente, o britânico produziu também o tema "Spirit", de Beyoncé, que faz parte da banda sonora do novo filme "O Rei Leão".

Em conversa com o SAPO Mag, o artista conta que foi desafiado pelo criador da série, Sam Levinson, a participar na banda sonora. "O Sam Levinson ouviu algumas canções do meu próximo álbum e achou que eram os temas perfeitos para a série. E perguntou-se se alinhava. Esta foi a primeira vez que fiz algo assim", lembra, acrescentando que não viu os episódios antes de aceitar a proposta do amigo.

Para a série da HBO, o músico, compositor e rapper londrino criou várias canções originais. "Mont Everest" foi o primeiro tema revelado. "A canção foi inspirada no trabalho de Jay Hawkins, que é uma grande inspiração para mim. Quis que fosse um tema mais clássico, de música soul".