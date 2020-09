No livro "Fire Cannot Kill a Dragon", de James Hibberd, editor da Entertainment Weekly, David Benioff e Dan Weiss explicam os motivos de não terem contado a história da Senhora Coração de Pedra (Lady Stoneheart) - na saga do autor, Catelyn Stark ressuscita depois de ser assassinada no 'Casamento Vermelho'.

Na entrevista ao autor do livro, a dupla apresentou três motivos para a ausência da personagem. Segundo os criadores, a primeira razão foi não "estragar os planos" que George R.R. Martin tinha para os livros.

Depois, enquanto escreviam a terceira temporada, os criadores decidiram não ressuscitar Catelyn Stark porque já estavam a planear a ressurreição de Jon Snow. Para David Benioff e Dan Weiss, "muitas ressurreições começariam a diminuir o impacto das mortes das personagens".

Já o terceiro motivo prende-se com o episódio "Casamento Vermelho". "O momento final de Catelyn foi fantástico, e a Michelle [Fairley] é tão boa atriz, que trazê-la de volta como uma zombie que não fala pareceu-nos ser um regresso que não estava à sua altura", explicou Benioff.