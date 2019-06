Apesar de já ter terminado há mais de mês, a oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" continua a dar que falar. Esta semana, nas redes sociais, vários fãs alertaram que a cena em que Arya Stark (Maise Williams) mata o Night King é igual à de uma produção de Bollywood.

No terceiro episódio da última temporada, Arya mata o líder dos Whie Walkers depois de um salto. A cena da morte é praticamente igual à do drama indiano "Aladdin: Naam Toh Suna Hoga".

As semelhanças entre as duas cenas foram apontadas por um utilizador do Reddit.

Veja o vídeo: