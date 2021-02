No episódio piloto de "A Guerra dos Tronos", em que George R.R. Martin participou, a personagem Daenerys Targaryen foi interpretada por Tamzin Merchant. Depois de gravar as primeiras cenas em Marrocos, a atriz decidiu desistir do papel na série da HBO, sendo substituída por Emilia Clarke.

Pela primeira vez, mais de uma década depois das gravações do episódio piloto, Tamzin Merchant, que faz parte do elenco da série "Carnival Row" (Amazon), falou sobre a experiência. Em entrevista à Entertainment Weekly, a atriz confessou que não se arrepende da decisão.

"Filmar o piloto foi uma grande aula. Foi uma afirmação sobre ouvir os meus instintos e segui-los, porque tentei sair daquela situação e, no processo de contratação, consegui", frisou, lembrando que a primeira versão do episódio contava com mais cenas de nudez e sexo.

"Fui convencida por algumas pessoas persuasivas. Então, vi-me nua e com medo no meio de Marrocos e a montar um cavalo que estava claramente muito mais animado do que eu por lá estar", confessou Tamzin Merchant. "O que me me move é uma história atraente e uma personagem envolvente. Para mim, 'A Guerra dos Tronos' nunca foi isso", acrescentou, defendendo que papel foi bem entregue a Emilia Clarke.