No terceiro episódio de "House of the Dragon", que se estreou a 1 de julho na Max, Ewan Mitchell, que veste a pele de Aemond Targaryen, protagonizou uma cena de nudez frontal. Em entrevista à Variety, a realizadora Geeta Patel revelou que a ideia partiu do ator.

"Ewan disse: 'Quero ficar completamente nu naquele momento. É importante para mim porque o meu personagem é assim. É isso que ele faria'. E foi o que ele fez", disse a cineasta à revista.

Na entrevista, Geeta Patel cantou que conversou com o ator sobre a possibilidade de gravar uma cena diferente, mas que o ator "insistiu".

"É um dos poucos momentos em que vemos a criança que existe em Aemond, em que vemos a dor dele. O facto dele não se importar com as pessoas que estão a ver o seu pénis é uma mudança visceral", acrescentou a realizadora.