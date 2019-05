As dúvidas sobre o final de "A Guerra dos Tronos" ainda são muitas: quem irá ocupar o Trono de Ferro? O que irá acontecer a Jon Snow? Qual o futuro de Bran? Há mais dragões? O Tyrion Lannister é um Targaryen? Quem vai morrer? O que irá fazer a Arya Stark? Estas são só algumas das perguntas que por estes dias fazem eco nas cabeças dos fãs.

Nos últimos dias, o SAPO Mag lançou uma votação para saber quem é os leitores acham que vai conquistar o Trono de Ferro. Em dois dias, e até ao início da manhã deste domingo, 5487 pessoas fizeram as suas apostas sobre quem irá assumir o poder.

Com 25% dos votos (1379 votos), Jon Snow foi a personagem mais votada pelos leitores do SAPO Mag, ficando longe de conseguir a maioria absoluta e de ser consensual. Para 24% dos participantes (1288 votos), o Trono de Ferro não será ocupado por ninguém.

Já 908 'eleitores' (17%) acreditam que será Sansa Stark a ser coroada no último episódio da oitava temporada de "A Guerra dos Tronos". Na votação do SAPO Mag, Tyrion Lannister ficou em quarto lugar, com 557 votos (10%), seguido por Arya Stark, com 461 votos (8%) e por Bran Stark, com 342 votos (6%).

Daenerys Targaryen conquistou apenas 250 votos, ficando em oitavo e último lugar na votação. À sua frente ficou Gendry Baratheon, com 274 votos (5%).

As repostas à teorias e às apostas chegam na madrugada de domingo para segunda-feira, de 19 para 20 de maio. Em Portugal, o episódio poderá ser visto na HBO e no SyFy.

Na segunda-feira, dia 20 de maio, a partir das 16h00, o SAPO Mag vai também fazer o balanço a quente e em direto da última temporada e mais particularmente do último episódio. Será, é claro, uma conversa com spoilers, não aconselhada a quem por essa hora ainda não tiver assistido ao último episódio.

No sofá da sala de estar do SAPO Mag vão estar João Montez, apresentador da TVI que faz parte das equipas dos programas "Você na TV", "A Tarde É Sua" e "Somos Portugal" e é um fã da série, o ator português Vasco Temudo, que participou como figurante na última temporada da série da HBO, e Manuel Reis, criador do podcast "A Cabeça do Ned", dedicado a "A Guerra dos Tronos".

A conversa poderá ser acompanhada no Facebook do SAPO, na Homepage SAPO e aqui, no SAPO Mag.