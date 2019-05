As dúvidas sobre o final de "A Guerra dos Tronos" ainda são muitas: quem irá ocupar o Trono de Ferro? O que irá acontecer a Jon Snow? Qual o futuro de Bran? Há mais dragões? O Tyrion Lannister é um Targaryen? Quem vai morrer? O que irá fazer a Arya Stark? Estas são só algumas das perguntas que por estes dias fazem eco nas cabeças dos fãs.

Nas redes sociais, em blog especializados e em conversas de café, as teorias sobre o que irá acontecer nos Sete Reinos multiplicam-se. Antes da estreia do último episódio, aproveite para votar em quem acha que vai chegar ao Trono de Ferro - os resultados serão anunciados no domingo, dia 19 de maio, aqui no SAPO Mag.

As repostas à teorias e às apostas chegam na madrugada de domingo para segunda-feira, de 19 para 20 de maio. Em Portugal, o episódio poderá ser visto na HBO e no SyFy

Na segunda-feira, dia 20 de maio, a partir das 16h00, o SAPO Mag vai também fazer o balanço a quente e em direto da última temporada e mais particularmente do último episódio. Será, é claro, uma conversa com spoilers, não aconselhada a quem por essa hora ainda não tiver assistido ao último episódio.

No sofá da sala de estar do SAPO Mag vão estar João Montez, apresentador da TVI que faz parte das equipas dos programas "Você na TV", "A Tarde É Sua" e "Somos Portugal" e é um fã da série, o ator português Vasco Temudo, que participou como figurante na última temporada da série da HBO, e Manuel Reis, criador do podcast "A Cabeça do Ned", dedicado a "A Guerra dos Tronos".

A conversa poderá ser acompanhada no Facebook do SAPO, na Homepage SAPO e aqui, no SAPO Mag.