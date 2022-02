Ana Garcia Martins estreou-se como comentadora do "Big Brother" em 2020. Dois anos depois, as dúvidas sobre a continuidade da influencer no reality show da TVI multiplicam-se.

Na gala deste domingo, dia 20 de fevereiro, de "Big Brother Famosos", A Pipoca Mais Doce confessou que não sabe se irá continuar como comentadora. "Eu não sei quantas mais edições comentarei, mas enquanto for comentadora desta edição defenderei sempre que o amor é outra coisa completamente diferente", frisou.

"O amor não oprime, não humilha, não embaraça, não castra, não priva as pessoas das suas liberdades e foi muito disso que eu vi na relação com o Bruno", comentou Ana Garcia Martins sobre a relação entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

A final do "Big Brother Famosos" está marcada para sábado, dia 27 de fevereiro, na TVI. "A grande final não será no próximo domingo… famílias têm os vossos queridos um dia mais cedo. A grande final será no próximo sábado", revelou Cristina Ferreira.