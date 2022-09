No episódio 41 da sétima temporada, que foi exibido na terça-feira pelo Channel 5, Penny, a ursa polar, fala com os seus colegas sobre as suas duas mães.

"Uma mãe é médica e a outra cozinha esparguete", diz Penny. "Eu adoro espaguete", acrescenta, antes de as duas mães irem buscar a filha à escola.

Robbie de Santos, representante de Stonewall, uma ONG para a defesa dos direitos LGBTQIA+, descreveu como "fantástica" a primeira aparição de um casal do mesmo sexo. "Muitos dos que veem o episódio terão duas mães ou dois pais e faz sentido para muitos pais e filhos que as suas experiências sejam representadas num programa infantil de sucesso", disse à BBC.

A iniciativa, que oferece visibilidade à comunidade LGBTQIA+ numa série infantil em que ainda é pouco representada, também foi elogiada nas redes sociais. "É assim que as crianças pequenas devem ser ensinadas", afirma um espectador no Twitter.

Embora personagens LGBTQIA+ já tenham aparecido em programas infantis, esta é a primeira vez em seus 18 anos de história que os criadores de "A Porquinha Peppa" decidem incluí-las.

Há dois anos, uma petição que juntou quase 24 mil assinaturas pediu para ser retratada na história uma família com pais do mesmo sexo.

Outro programa infantil britânico exportado internacionalmente, "Thomas e os Seus Amigos", em breve contará com um personagem autista, que terá a voz de uma criança de nove anos com autismo.