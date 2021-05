Alexandra Lencastre regressou à SIC em 2020, mas ainda não participou nas produções do canal devido a problemas de saúde e pessoais. Em entrevista à TV 7 Dias, a atriz confessou que em breve irá abraçar novos projetos.

"Estou cheia de medo, mas estou com muitas expectativa (...) Realmente foi um ano complicado, pois estive doente duas vezes e foi muito chato porque era uma grande aposta e eu falhei duas vezes", recordou Alexandra Lencastre à revista.

Depois de ter estado infetada com COVID-19, a atriz regressou ao trabalho em março, “Sinto-me recuperada, com bastante mais força. Estou com uma energia diferente, mais bem aplicada”, frisou.

“Eles continuaram à minha espera e a contar comigo, e isso também é muito agradável e aconchega o coração”, rematou.