Jorge Nuno Pinto da Costa foi o convidado da emissão do passado sábado, dia 20 de abril, de "Alta Definição", da SIC. A entrevista ao atual presidente do Futebol Clube do Porto foi o programa mais visto no horário.

A conversa conduzida por Daniel Oliveira registou 16.9% de share, com uma média de 511 400 espectadores. No mesmo horário, a TVI exibiu "A Sentença", que conquistou cerca de 462 mil espectadores.

Na sua conta no Instagram, Daniel Oliveira confessou que "há 15 anos, tantos quanto tem o 'Alta Definição', que o convite [a Pinto da Costa] ia sendo renovado'. "Há nove anos, em 2015, no Museu do clube, conheci o presidente do FC Porto, mas não o consegui convencer e só trouxe comigo algumas boas histórias para contar", lembrou.

"Porém, nunca desistimos e recentemente, depois dos convites endereçados às duas principais candidaturas à Presidência do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa aceitou finalmente contar a história da sua vida. Um documento único de uma figura incontornável do futebol, que se tornou o Presidente com mais títulos do Mundo", rematou.