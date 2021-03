O sétimo episódio recente da 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" surpreendeu os fãs. As cenas da série deram que falar e o tema chegou ao ranking dos assuntos mais comentados no Twitter.

AVISO: Mas, se ainda não viu o sétimo episódio da 17.ª temporada, o melhor é não ler este artigo.

Durante o episódio "Helplessly Hoping", capítulo crossover com "Station 19", o doutor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) é esfaqueado e operado de urgência. Porém, o médico não resiste aos ferimentos e acaba por falecer depois de se despedir de Meredith Grey (Ellen Pompeo), com quem já teve um relacionamento. Já no episódio seguinte ("It's All Too Much"), a equipa do hospital está em choque com a notícia.

Esta semana, o site Entertainment Weekly revelou uma cena apagada do episódio - segundo a produção, o momento não foi exibido por questões de tempo.

Na cena, Catherine (Debbie Allen) conta a Tom (Greg Germann) que Andrew DeLuca não sobreviveu - veja aqui o vídeo.

Nas redes sociais, Giacomo Gianniotti agradeceu o apoio e carinho dos fãs. "Tenho muito para dizer, mas quero agradecer. Obrigado a todos que adoraram o DeLuca tanto quanto eu. Contar a sua história foi e sempre será uma das grandes honras de minha vida", frisou.