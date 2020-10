Depois de uma interrupção repentina devido à pandemia da COVID-19, "Anatomia de Grey" vai voltar ao pequeno ecrã. Nas redes sociais, a produção confirmou que os novos episódios da 17.ª temporada se estreiam a 12 de novembro, nos Estados Unidos.

Na passada sexta-feira, dia 2 de outubro, foi partilhado o primeiro trailer dos novos episódios da série. O vídeo, que mistura cenas antigas com novas, revela que a nova temporada irá centrar-se no antes e depois da pandemia da COVID-19.

VEJA O TRAILER:

A pandemia da COVID-19 vai ser o tema principal da 17.ª temporada de "Anatomia de Grey", confirmou a produtora da série, Krista Vernoff, durante um painel da Academia de Televisão. "Vamos abordar a pandemia, de certeza. Não há como sermos uma série de médicos há tanto tempo e não acompanhar a história médica das nossas vidas", frisou a produtora, citada pelo site TV Line.

Recentemente, nas redes sociais, Ellen Pompeo partilhou uma foto dos bastidores da produção, dedicando os novos episódios a todos os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente do combate à pandemia.

Segundo a Entertainment Weekly, o canal ABC anunciou ainda que "Station 19" regressa no mesmo dia à antena e que irá contar com um "evento crossover" com "Anatomia de Grey". Depois da estreia de "Station 19", o canal norte-americano transmite um especial de duas horas de "Anatomia de Grey".