Lavínia Guimarães foi uma das protagonistas da segunda ronda de "Provas Cegas" da nova edição do "The Voice Kids". Na emissão do dia 16 de abril, a jovem concorrente interpretou o tema "Creep", dos Radiohead.

Depois de ter conquistado os mentores e os espectadores em Portugal, a jovem também chamou a atenção da produção global do programa de talentos. No Youtube, o "The Voice Global" considerou a "Prova Cega" de Lavínia Guimarães como uma das 10 melhores de todo o mundo em abril.

No programa de talentos da RTP1, a participante conquistou Fernando Daniel. Aurea, Carlão e Bárbara Tinoco. Os mentores elogiaram a atuação da jovem e todos tentaram convencer Lavínia Guimarães a escolher a sua equipa.

Surpreendida com a "Prova Cega" da concorrente, Bárbara Tinoco bloqueou Aurea e Carlão também impediu que a jovem se juntasse à equipa de Fernando Daniel.

No final, a participante escolheu a equipa de Bárbara Tinoco.

