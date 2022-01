Aubrey Plaza vai juntar-se ao elenco da segunda temporada da série "The White Lotus", da HBO, avançou a Variety. A atriz vai vestir a pele de Harper Spiller, uma mulher que decide ir de férias com o seu marido e amigos para um luxuoso resort.

Aubrey Plaza já participou em série como "Calls", "Mentes Criminosas", "Legion", "Castle" ou "Parks and Recreation: Road Trip". No cinema, fez parte do elenco de filmes como "Um Avô Muito à Frente", Robert De Niro, Zac Efron e Zoey Deutch, "Safety Not Guaranteed", de Colin Trevorrow, ou "Ingrid Goes West", de Matt Spicer.

De acordo com a revista, vários rumores dão conta que Michael Imperioli também se vai juntar à série. Jennifer Coolidge, uma das estrelas da primeira temporada, também poderá continuar no elenco, mas a HBO ainda não confirmou os boatos.

Estreada em julho de 2021, a primeira temporada de "The White Lotus" conta com seis. Filmada na ilha havaiana de Maui já durante a pandemia, a comédia dramática acompanha uma semana de um grupo de americanos abastados de férias num resort. O que, à primeira vista, parece uma semana de férias no paraíso, acaba por se tornar numa viagem sombria num cenário idílico.

A segunda época vai manter a premissa, mas decorrerá num hotel noutro local, ainda a confirmar, e com novas personagens, embora o regresso de algumas da primeira temporada não esteja fora de questão. "Acho que não seria credível ter todas de férias no mesmo espaço outra vez. Mas talvez pudesse ser algo na linha do Universo Marvel, onde algumas pudessem voltar", avançou Mike White ao TVLine, sublinhando que os contratos com os atores da série foram de apenas um ano. "Teríamos de ver quem é que está disponível", acrescentou.

A primeira temporada de "The White Lotus" contou com Murray Bartlett ("Procurando" da HBO), Connie Britton ("Nashville"), Jennifer Coolidge ("American Pie"), Alexandra Daddario ("Baywatch: Marés Vivas"), Fred Hechinger ("Eighth Grade"), Jake Lacy ("Girls"), Brittany O'Grady ("Little Voice"), Natasha Rothwell ("Insecure"), Sydney Sweeney ("Euphoria") e Steve Zahn ("Treme").

Recorde a entrevista de alguns atores ao SAPO Mag: