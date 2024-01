As portas da casa mais vigiada do Brasil abrem esta segunda-feira, 8 de janeiro, à noite e já é conhecida a identidade de 18 dos 20 concorrentes da 24.ª edição do "Big Brother Brasil" - os outros dois participantes são escolhidos pelo público.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o "BBB" – que em Portugal pode ser visto em exclusivo no Globoplay – vai contar com "muitas novidades, emoção e, claro, muito fogo no parquinho". Nesta edição, o prémio pode chegar aos três milhões de reais, cerca de 562 mil euros.

Pelo terceiro ano consecutivo no comando do programa, Tadeu Schmidt confessa que está ansioso pela chegada da 24ª temporada do "Big Brother Brasil". "A expectativa está boa demais. Temos mudanças bem importantes no ‘BBB 24’, desde os participantes até a dinâmica. Não tem como não ter uma expectativa enorme em qualquer BBB. E eu acho que o 24 vai ser especial”, adianta.

Os assinantes do Globoplay vão poder acompanhar a par e passo todos os movimentos dos "brothers e sisters".

Conheça os 18 participantes, que estão divididos em dois grupos: Camarote (figuras públicas) e Pipoca (anónimos).

Camarote

Wanessa Camargo (Cantora, 41 anos)

Yasmin Brunet (Modelo e empresária, 35 anos)

Rodriguinho (Cantor, 45 anos)

Vinicius Rodrigues (Atleta Paralímpico, 29 anos)

Vanessa Lopes (Criadora de conteúdos, 22 anos)

MC Bin Laden (Cantor, 30 anos)

Pipoca