Na tarde desta terça-feira, Cláudio Ramos conversou com os concorrentes para anunciar a penalização. "Muita gente questiona Hélder, incluindo eu e o 'Big Brother", começou por frisar o apresentador, chamando o concorrente ao confessionário para o "confrontar com as imagens". Na sala, os restantes concorrentes acompanharam a conversa.

O apresentador e a produção anunciaram que o concorrente está nomeado e que serão os portugueses a decidir: "O Hélder deve ser expulso no próximo domingo? Sim ou Não?".

"No 'Big Brother', as atitudes sexistas, homofóbicas e racistas são inadmissíveis, tal como na nossa sociedade. Todas estas transgressão são delitos graves e a que o 'Big Brother' não pode fechar os olhos", frisou a voz do reality show.

"Vou ter esta conversa consigo e não gostava de a ter", acrescentou o apresentador, perguntando ao concorrente se tem noção de todos os seus comportamentos. "Eu fui bem claro e acho que as pessoas não estão a perceber (...) Adoro esse tipo de pessoas", respondeu Hélder. "Não se refira a esse tipo de pessoas, por favor. Eu não sou um tipo de pessoa, sou uma pessoa", frisou Cláudio Ramos.

O concorrente sublinhou ainda que não gosta de dizer a "palavra homossexual". "Não tenha medo da palavra (...) A minha filha, se tiver de dizer a orientação do pai, diz que o pai é homossexual", respondeu o apresentador, lembrando que "quando diz essas palavras está a magoar as pessoas".

Mafalda Castro também comentou os comentários. "Discriminação sexual de Hélder (...) a atitude terá consequências", começou por frisar no início da emissão especial. "Quando, em 2020, ainda temos de falar de masculinidade tóxica e discriminação é muito preocupante", frisou a apresentadora.

Os comentários de Hélder

Em conversa com as colegas, Hélder frisou que "adora falar com mulheres". "Sei que lá para fora deve estar a passar a imagem de que sou mulherengo, mas não é isso. […] Eu prefiro ser mulherengo do que ser…", acrescentou o concorrente, apontando para Edmar, concorrente homossexual.

Durante a tarde, Edmar pediu para sair da casa. "Não quero desiludir ninguém, mas amanhã quero mesmo ir para casa, por favor. Obrigado", disse o concorrente no confessionário do reality show.

Veja o vídeo:

Antes de Edmar ir ao confessionário, os concorrentes conversaram ainda sobre o comentário de Hélder. "Não vamos estar a associar o Hélder a essa imagem", disse Sónia. "Nós conhecemos o Hélder mas conhecemos o peso do comentário. Não podemos fingir que esse comentário não possa ter outra conotação", frisou Slávia.

Nas redes sociais, o comentário de Hélder tem dado que falar e as críticas multiplicam-se. "Devia levar com nomeação direta", defende, por exemplo, o modelo Luís Borges.