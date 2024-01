Pedro Soá foi o primeiro concorrente a ser expulso pelos espectadores na nova edição do "Big Brother - Desafio Final". Depois de sair da 'casa mais vigiada do país', o participante criticou o programa da TVI e recusou-se a marcar presença no "Dois às 10".

Já no programa das manhãs do canal, Cristina Ferreira reagiu aos comentários revelou que Pedro Soá mudou de ideias e que enviou uma mensagem à produção, mostrando-se disponível para uma entrevista. "As pessoas têm que ter alguma coluna, têm que saber agir", disse a apresentadora.

Depois da reação de Cristina Ferreira, o concorrente partilhou na sua conta no Instagram prints de uma alegada conversa com Manuel Luís Goucha.

"Eu também morri para si? Abraço forte", escreveu o apresentador. "Manuel Luís será sempre maior que qualquer canal! Intocável e único. Terá sempre o meu maior respeito. Abraço", respondeu o ex-participante do reality show da TVI.

"Estava a brincar consigo. Eu sei que nos gostamos. Abraço", acrescentou Manuel Luís Goucha.