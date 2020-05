Hélder vai continuar na casa mais vigiada do país. No início da semana passada, como forma de punição, a produção do "Big Brother" decidiu nomear o concorrente depois de vários comentados e atitudes consideradas sexistas e homofóbicas.

"O Hélder deve ser expulso no próximo domingo? Sim ou não?", questionou a produção do reality show da TVI. Nos últimos dias os espectadores tivera a oportunidade de votar, acabado por escolher pela continuidade do concorrente (53% votaram 'sim' e 47% votou 'não').

Na tarde de terça-feira, 12 de maio, Cláudio Ramos conversou com os concorrentes para anunciar a penalização ao concorrente. "No 'Big Brother', as atitudes sexistas, homofóbicas e racistas são inadmissíveis, tal como na nossa sociedade. Todas estas transgressão são delitos graves e a que o 'Big Brother' não pode fechar os olhos", frisou a voz do reality show.

Os comentários de Hélder

Em conversa com as colegas, Hélder frisou que "adora falar com mulheres". "Sei que lá para fora deve estar a passar a imagem de que sou mulherengo, mas não é isso. […] Eu prefiro ser mulherengo do que ser…", acrescentou o concorrente, apontando para Edmar, concorrente homossexual.

Durante a tarde, Edmar pediu para sair da casa. "Não quero desiludir ninguém, mas amanhã quero mesmo ir para casa, por favor. Obrigado", disse o concorrente no confessionário do reality show.

Veja o vídeo:

Antes de Edmar ir ao confessionário, os concorrentes conversaram ainda sobre o comentário de Hélder. "Não vamos estar a associar o Hélder a essa imagem", disse Sónia. "Nós conhecemos o Hélder mas conhecemos o peso do comentário. Não podemos fingir que esse comentário não possa ter outra conotação", frisou Slávia.

Nas redes sociais, o comentário de Hélder tem dado que falar e as críticas multiplicam-se. "Devia levar com nomeação direta", defende, por exemplo, o modelo Luís Borges.