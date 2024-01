Pedro Soá foi expulso do "Big Brother - Desafio Final" esta terça-feira, dia 9 de janeiro. O concorrente conquistou apenas 1% dos votos dos espectadores.

Rafael Teixeira, Fábio Gonçalves, Leandro e Catarina Esparteiro também estavam nomeados e correm o risco de abandonar a 'casa mais vigiada do país' no próximo domingo, dia 14 de janeiro.

"Ninguém vai enfrentar o Miguel Vicente, tem força, tem tudo... mas nunca me preocupei com isso, o jogo está feito para o Miguel ganhar, está mal feito", frisou Pedro Soá depois de abandonar o reality show.

A temporada de 2024 do "Big Brother - Desafio Final" arrancou no passado domingo, dia 7 de janeiro, com 12 concorrentes. Miguel Vicente e Bárbara Parada, que participaram na edição de 2022, são dois dos participantes.

Noélia Pereira ("Big Brother 2020" & "Big Brother – Duplo Impacto"), Pedro Soá ("Big Brother 2020" & "Big Brother – Duplo Impacto") e Leandro ("Big Brother Famosos & "Big Brother – Desafio Final") voltaram à 'casa mais vigiada do país' pela terceira vez.

Vina Ribeiro, Sílvia Silva (expulsa durante a gala), Fábio Gonçalves e Catarina Esparteiro, que participaram na edição de 2023, também regressaram ao reality show da TVI.

Conheça todos os concorrentes: