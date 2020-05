Na tarde desta segunda-feira, dia 25 de maio, Vítor, noivo da concorrente Sónia, conseguiu chegar perto da vedação da "casa" do "Big Brother". O momento passou quase despercebido, até que a participante Sandrina conseguiu perceber que a colega estava a conversar com alguém.

"Estão a entrar em casa", alertou a concorrente. As câmaras do reality show captaram de imediato o momento e Sónia foi chamada ao confessionário pela produção. "Marido de Sónia invadiu o espaço do 'Big Brother", frisou o canal, em oráculo, durante a tarde.

Ao final da tarde, na emissão diária, Cláudio Ramos e a produção anunciaram a penalização. "A Sónia não cumpriu uma das mais básicas regras (...) As regras são claras", frisou a 'voz' do programa. "Esta semana está nomeado e no domingo será o público a decidir", acrescentou.

"Como é a Sónia e é o Vítor... tem de canal. É telenovela. Não acho justo", defendeu a concorrente, acrescentando que sentia que estava a levar um "estalo do programa".