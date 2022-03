Na emissão desta quarta-feira, dia 2 de março, de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José vai apresentar uma nova paródia do reality show "Big Brother Famosos". Na sua conta no Instagram, o humorista partilhou um pequeno teaser.

No sketch ""Big Mano Conhecidos – a entrevista", Herman José imita Kasha, cantor dos D.A.M.A que venceu a primeira edição de 2022 do reality show da TVI. Maria Rueff e Joana Pais de Brito também participam no segmento do talk show da RTP1.

Veja o vídeo: