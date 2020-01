Expressões como "Lavada em lágrimas", "boa como milho", "línguas de perguntador" ou "o gato comeu-te a língua" são conhecidas por todos os portugueses, mas será que os protagonistas de "Sex Education" conseguem adivinhar as frases com base em emojis? A Netflix desafiou as atrizes da série para um pequeno jogo.

"Será que as expressões portuguesas também são famosas em Moordale?", questiona a Netflix no Twitter.

Veja o vídeo:

Depois de a primeira temporada ter conquistado milhares de espectadores em todo o mundo, a Netflix decidiu apostar numa segunda época de "Sex Education". Os novos episódios da série que segue o jovem Otis Milburn estrearam no serviço de streaming a 17 de janeiro.

Na primeira temporada, Otis e a sua amiga Maeve Wiley montam uma clínica de sexo na escola para rentabilizar o seu talento intuitivo para conselhos sexuais. Já na segunda, "Otis terá de dominar os seus desejos sexuais recentemente descobertos para que consiga progredir com a sua namorada Ola, enquanto lida com a relação tensa com Maeve".

"Enquanto isso, a Moordale Secondary está no meio de um surto de clamídia, que destaca a necessidade de uma melhor educação sexual na escola, que coincide com a chegada dos new kids que vão desafiar o status quo", explica a Netflix.

"A vida é dura. O amor é complicado. Se é complicado, é normal", acrescenta o serviço de streaming.

A série é escrita pela sua criadora, Laurie Nunn e produzida pela Eleven. A segunda temporada foi realizada por Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn e Ben Taylor são ainda os produtores executivos da série.