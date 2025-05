Depois do Youtube, a segunda temporada de "Bom Partido" estreou-se na TV. Esta segunda-feira, dia 12 de maio, foi para o ar na SIC Notícias o primeiro episódio, com Luís Montenegro.

Segundo o canal, a série de Guilherme Geirinhas foi o programa mais visto do dia, no universo dos canais de informação.

No total diário, a SIC Notícias foi o canal de informação mais visto em prime time.

A vida na residência oficial, passando pela dieta de Luís Montenegro, a senha do wi-fi do primeiro-ministro, o concerto de Tony Carreira, o caso Spinumviva ou cuidados estéticos foram alguns temas da conversa.

No final dos episódios, Guilherme Geirinhas desafiou o líder do PSD para uma partida de mini-golfe.

Veja aqui o vídeo.

A série "Bom Partido" estreou-se no ano passado, durante as Eleições Legislativas de 2024. "Agora, nesta nova minissérie a caminho das Legislativas de 2025, Guilherme Geirinhas conversa de forma descontraída com os candidatos que vão a votos", destaca a SIC Notícias.

"Diverti-me muito a fazer esta temporada, espero que os meus amigos também. Pelo menos quiseram ficar mais tempo. O Luís só se foi embora depois de acertar à primeira no buraco de golfe e o Pedro ainda fez horas extra para mostrar a sede do PS inteira à Lili", contou Guilherme Geirinhas ao canal.