"Bom Partido", de Guilherme Geirinhas, regressa no próximo domingo, dia 4 de maio. No podcast, o humorista vai entrevistar novamente os candidatos a primeiro-ministro.

"Juntei os meus amigos outra vez, acho que vamos começar a fazer isto uma vez por ano", escreveu Guilherme Geirinhas nas redes sociais. Os episódios poderão ser vistos no Youtube, SIC Notícias e Expresso.

A série "Bom Partido" estreou-se no ano passado, durante as Eleições Legislativas de 2024. "Agora, nesta nova minissérie a caminho das Legislativas de 2025, Guilherme Geirinhas conversa de forma descontraída com os candidatos que vão a votos", destaca a SIC Notícias.

"Diverti-me muito a fazer esta temporada, espero que os meus amigos também. Pelo menos quiseram ficar mais tempo. O Luís só se foi embora depois de acertar à primeira no buraco de golfe e o Pedro ainda fez horas extra para mostrar a sede do PS inteira à Lili", contou Guilherme Geirinhas ao canal.

Veja o teaser: