"Bridgerton", série produzida por Shonda Rhimes (criadora de "Anatomia de Grey" ou "Como Defender Um Assassino"), estreou-se na Netflix no dia 25 de dezembro e rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming em vários países. As personagens prenderam os espectadores ao pequeno ecrã, com destaque para os protagonistas Daphne e Simon, interpretados por Phoebe Dynevo e Regè-Jean Page.

As duas personagens principais da série partilham vários momentos de intimidade e, nos últimos episódios, depois do casamento, a dupla protagoniza várias cenas de sexo. Em entrevista à E! Online, Phoebe Dynevo sublinhou a importância das 'cenas mais quentes'.

Para a atriz, as cenas de sexo são "importantes para a jornada das personagens". "Não estão lá só por estar. Estão aí para contar esta história de despertar sexual que Daphne está a ter e acho que é muito importante para a sua história em particular", defendeu, sublinhando que está "muito orgulhosa" com o resultado".

"Trabalhámos muito para que parecessem reais", acrescentou a atriz Phoebe Dynevo.

Com produção da Shondaland e da autoria de Chris Van Dusen, a produção é inspirada nos livros "Os Bridgertons". "A série segue Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), a irmã mais velha da poderosa família Bridgerton, enquanto entra no competitivo mundo matrimonial londrino, durante o Período da Regência", avança a Netflix.

"Na esperança de seguir as pisadas dos pais e encontrar um marido através do amor, os candidatos iniciais de Daphne parecem não ter defeitos. Mas quando o seu irmão mais velho começa a eliminar potenciais pretendentes, a publicação de rumores de alta sociedade escrita pela misteriosa Lady Whistledown ataca a reputação de Daphne. Até que entra em cena o cobiçado e rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), um solteiro comprometido, considerado o melhor partido pelas mães das debutantes. Apesar de afirmarem que não estão interessados um no outro, a atração que ambos sentem é inegável e os seus corações ficam ao rubro quando dão por si numa batalha de intelectos cada vez mais intensa, enquanto lidam com as expetativas da sociedade em relação ao seu futuro", acrescenta o serviço de streaming.