A portuguesa Patrícia Mamona conquistou no passado sábado, dia 7 de março, a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, que se disputam em Torun, Polónia, com um salto de 14,53 metros.

Para homenagear a atleta, esta quinta-feira, dia 10 de março, a partir das 10h00, o Canal Panda vai exibir um episódio especial da produção própria "Escola do Panda2, onde incentiva os mais novos a “nunca desistirem dos sonhos e objectivos”.

"Patrícia Mamona foi atriz por um dia para ensinar aos mais novos a importância do esforço e do sacrifício no 50º episódio da terceira temporada de 'Escola do Panda', exibida de segunda a sexta-feira, às 08h30, 16h00 e 19h25", lembra o canal.

No episódio, "a atleta ensina às crianças a importância do esforço e de acreditarmos em nós próprios para concretizarmos os nossos desejos".

"Eu tenho um lema que é: 'não deixes que ninguém te diga que não consegues. Se acreditas, vai!' E o pior é quando somos nós próprios que não acreditamos que somos capazes. Nesse caso é ainda mais importante provar que conseguimos e não desistir! Os nossos sonhos nunca devem ser postos de lado", frisa Patrícia Mamona.