No arranque da terceira parte do programa apresentado por Joana Teles e José Carlos Malato, Ricky e as suas bailarinas subiram a palco para apresentar o tema "Vaza". O artista e as colegas atuaram debaixo de chuva torrencial.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, o artista reagiu aos comentários das redes sociais. "Jamais, e repito jamais, a RTP me obrigou a fazer fosse o que fosse, muito menos cantar a chuva. Como profissional da música há alguns anos, apenas cumpri com o meu dever perante milhões de espectadores espalhados pelo mundo", começa por frisar em comunicado.

"Um agradecimento a toda a equipa da RTP, que após a minha actuação me enviou e-mail a dar-me os parabéns por ter segurado o direto e, em especial, ao apresentador José Carlos Malato, que no momento se prontificou em perguntar se estava bem", frisa.