A RTP1 anunciou esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, as novidades da edição de 2025 do Festival da Canção. No evento, o canal revelou as duplas que vão conduzir as semifinais e a final do evento.

A primeira semifinal está marcada para o dia 22 de fevereiro, será conduzida por Jorge Gabriel e José Carlos Malato. Já a segunda ronda de atuações, a 1 de março, será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Aráujo.

"Este ano será diferente, não é a primeira vez que apresento uma semifinal com a Sónia Aráujo. (...) Finalmente, este ano, vou voltar a trabalhar com alguém do meu tamanho", brincou Tânia Ribas de Oliveira no evento de apresentação.

"É o primeiro grande acontecimento do ano, pelo menos para mim, em termos televisivos", acrescentou José Carlos Malato.

Tal como nos últimos anos, a final, que está marcada para o dia 8 de março, nos estúdios da RTP em Lisboa, será apresentada por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.

A Green Room e a emissão nas redes sociais será conduzida por Alexandre Guimarães, Catarina Maia e Wandson Lisboa.