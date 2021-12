Esta segunda-feira, dia 27 de dezembro, a RTP1 estreou um novo episódio de "Príncipes do Nada". No programa, Catarina Furtado e a sua equipa visitaram a Casa de Saúde do Telhal, em Sintra.

"Os Príncipes do Nada visitaram a instituição com uma autorização especial, uma vez que este é um local onde a privacidade e a proteção dos doentes se encontram no topo das prioridades. Catarina Furtado conversou com doentes, médicos e técnicos, para perceber como tudo acontece", frisa o canal.

Nas redes sociais, a apresentadora confessou que se sente orgulhosa com o projeto. "Hoje na RTP1 passa mais um episódio da série que me retribui o maior sentido à minha profissão de comunicadora: 'Príncipes do Nada'", frisou.

"Foi autorizada a mim e à minha equipa uma visita (o que não costuma acontecer com a comunicação social) e assim pudemos conversar com doentes, médicos e técnicos. A saúde mental é ainda pouco discutida em Portugal, muitas vezes por falta de informação, tantas vezes por vergonha", acrescentou.