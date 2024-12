A temporada de 2024 do "The Voice Portugal" aproxima-se do fim. Este domingo, dia 29 de dezembro, foi para o ar a semifinal do programa de talentos da RTP1.

Na gala em direto, apresentada por Catarina Furtado, Fernando Daniel e os concorrentes Rafael Ribeiro e Mafalda Ramos juntaram-se para uma atuação especial. No palco, o mentor e os participantes interpretaram o tema "Jardins Proibidos", de Paulo Gonzo.

Nas redes sociais, a atuação foi elogiada pelos espectadores do "The Voice Portugal".

Veja aqui o vídeo.