Está para durar a série que trouxe para a TV o universo cinematográfico dos filmes "Karaté Kid" ["Momento da Verdade" em Portugal].

"Cobra Kai" surgiu originalmente em 2018 no YouTube com grande impacto, mas com a transferência em 2020 para a Netflix, que disponibiliza todos os episódios, o sucesso tornou-se estratosférico.

A quarta temporada lançada no último dia de 2021 já chegou ao primeiro lugar no Top 10 das audiências nos EUA, à frente do filme "Não Olhem Para Cima", com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mas a plataforma já tinha renovado a série durante o verão e a rodagem dos novos episódios terminou em dezembro.

Mas os fãs não se precisam preocupar com o futuro: os criadores já estão a escrever mais histórias à volta de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Laurence (William Zabka), Kreese (Martin Kove) e das outras personagens, antigas e novas.

Em entrevista ao Collider, Josh Heald, um dos criadores de "Cobra Kai", destacou que o final está definido desde o início, mas o "plano original" para lá chegar tem passado por alterações relacionadas com a evolução e relações das personagens em várias direções: "Ainda estamos a escrever para lá da quinta temporada. Mas tem sido divertido trazer estas novas personagens e histórias e às vezes deixá-las liderar".

"Nunca dissemos desde o início quantas temporadas seriam. Acho que sempre vimos [Cobra Kai] como algo com pelo menos seis nas nossas cabeças, mas ainda estamos a tentar perceber exatamente a duração até esse ponto final por todas as razões que o Josh mencionou”, acrescentou Jon Hurwitz, outro dos criadores.