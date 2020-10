Depois de apresentar o concurso "Ver p'ra crer", que contou com a participação de Ana Guiomar e ‎Rita Salema, Pedro Fernandes vai abraçar um novo desafio na TVI. Na semana passada, o apresentador esteve à conversa com Cristina Ferreira, que confirmou que o animador da RFM iria continuar no canal.

Nas redes sociais, Pedro Fernandes revelou que foi desafiado a fazer parte do elenco da nova novela da estação de Queluz de Baixo. "Hoje gravei a minha primeira cena para a próxima novela da TVI. Confesso que não estava nos meus planos mas não sou de recusar desafios", escreveu o apresentador.

"E ainda por cima tive a feliz coincidência de contracenar com a Joana Cruz, com quem também me estreei na apresentação e na TVI em 2008. Espero que gostem do João Vassalo, a minha personagem", revelou na sua conta no Instagram.