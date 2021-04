A forma como as audiências dos canais de televisão são medidas divide opiniões. Em Portugal, os dados são registados pela Gfk com base numa amostra de 1100 lares (aproximadamente três mil espectadores).

Na edição desta quinta-feira, dia 1 de abril, o jornal Nascer do SOL avança que "os números que regem o mercado não batem certo nem com o impacto dos programas nas redes sociais, nem com os registos dos portugueses que têm televisão por cabo".

De acordo com o semanário, os dados recolhidos pelas três principais operadoras não correspondem aos valores apresentados pela Gfk - segundo o Nascer do SOL, 90% da população tem televisão por cabo.

Ao jornal, António Salvador, managing director da GfK, explica que os dados das operados não revelam "quem está a ver e nem sequer sabe se está a ver". "Sabe apenas que está a emitir. Se eu não desligo a box, ela continua a dizer que estou a ver aquele canal onde estava quando desliguei", frisa.

A Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM), em declarações ao Nascer do SOL, acrescenta ainda que as "boxes das operadoras apenas registam o facto de estarem ligadas ou desligadas".

Ao jornal, a TVI sublinha que tem, "efetivamente, detetado essa discrepância". "Em que programas nossos, como por exemplo o 'All Together Now', ou a estreia ainda esta segunda-feira do programa' Cristina ComVida', que teve enorme destaque nas diferentes plataformas digitais, sem comparação possível com os programas concorrentes diretos, e depois verificamos que tais dados não têm qualquer correspondência com os níveis de audiência referidos", frisou a estação de Queluz de Baixo ao Nascer do SOL.

Já a SIC remeteu as questões do jornal para a CAEM, lembrando que o canal "se prepara para fechar o 26.º mês consecutivo na liderança das audiências em Portugal".