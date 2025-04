"The Last of Us" regressou à HBO na madrugada de domingo para segunda-feira, de 13 para 14 de abril. De acordo com os dados citados pela revista Variety, o primeiro episódio da segunda temporada foi visto por mais de 5,3 milhões de espectadores só nos Estados Unidos.

O número representa um aumento de 13% em relação à estreia da primeira temporada, que somou cerca de 4,7 milhões de espectadores em janeiro de 2023. Os números têm como base as audiências da Nielsen (espectadores que assistem vi televisão) e da Warner Bros. Discovery (espectadores do serviço de streaming Max).

A HBO adiantou ainda que, na semana passada, a primeira temporada de "The Last of Us" registou um aumento de 150% nas visualizações na plataforma.

Segundo dados de análise de redes sociais, a nova temporada teve um forte impacto online. No X (antigo Twitter), foram contabilizadas mais de 116 mil publicações relacionadas com a série, feitas por mais de 35 mil utilizadores, no contexto da estreia do primeiro episódio.

Na manhã de estreia, os nomes das personagens principais, Ellie (interpretada por Bella Ramsey) e Joel (interpretado por Pedro Pascal), encontravam-se entre os principais assuntos do momento no X, acumulando, em conjunto, cerca de 1,6 milhões de menções.

A hashtag #TheLastOfUs também teve grande destaque, posicionando-se em quarto lugar, com aproximadamente 1,5 milhões de publicações.