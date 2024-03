Daniela Melchior foi uma das mais recentes convidadas de "The Kelly Clarkson Show". A entrevista da cantora e apresentadora à atriz portuguesa, que faz parte do elenco do filme "Road House", foi para o ar na noite desta segunda-feira, dia 25 de março.

"Acabei de ir ao meu primeiro talk show americano. Obrigada Kelly Clarkson por seres tão calorosa e acolhedora. Estou tão feliz por fazer parte do ‘The Kelly Clarkson Show'", escreveu Daniela Melchior na sua conta no Instagram.

No arranque da entrevista, Daniela Melchior ofereceu pastéis de nata a Kelly Clarkson, que sublinhou que a atriz estava sempre convidada se levasse comida. "Quero comer o prato inteiro", brincou a cantora.

Veja aqui o vídeo.