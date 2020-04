Em abril, os espectadores vão despedir-se mais cedo da 16.ª temporada de "Anatomia de Grey" - o último episódio estreia a 15 de abril. Já no dia 16, chega ao fim a segunda temporada de "New Amsterdam" e, uma semana depois, a 22 de abril, termina a terceira parte de "The Resident". Todas as séries são emitidas em Portugal pela FOX Life.

Na 16.ª temporada de "Anatomia de Grey", "observámos os desafios da equipa do Grey Sloan Memorial Hospital". "No último episódio Link (Chris Carmack) tenta acalmar Amelia (Caterina Scorsone) e ajudá-la durante a fase final da sua gravidez, Hayes (Richard Flood) faz uma pergunta surpreendente a Meredith (Ellen Pompeo), e Owen (Kevin McKidd) faz uma descoberta chocante", conta o canal em comunicado.

Devido à COVID-19, foram cortados quatro episódios, tendo esta temporada de "Anatomia de Grey" apenas 21 episódios.

Já no último episódio de "The Resident", "a ex-namorada de Cain (Morris Chestnut) é internada e os outros médicos começam finalmente a conseguir perceber um pouco da sua vida pessoal". "Conrad (Matt Czuchry) avisa Marshall (Glenn Morshower) sobre a situação de emergência no hospital, enquanto Mina (Renée Wilson) e The Raptor (Malcolm-Jamal Warner) trabalham juntos para conseguir salvar o coração de uma bailarina de salsa", avança a FOX Life.

No adeus a "New Amsterdam", toda a "equipa está envolvida numa série de casos complicados, nomeadamente quando Sharpe (Freema Agyeman) e Reynolds (Jocko Sims) estão prestes a diagnosticar fibrose cística a um paciente, mas descobrem que este parou de tomar os seus medicamentos".