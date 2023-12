"Essa cueca branca...": atuação da dupla Senhoritas em "O Preço Certo"

A dupla Senhoritas apresentou o seu mais recente single no programa "Preço Certo". O tema "Sabão Em Pó" foi lançado em novembro de 2022 e, graças à atuação no concurso apresentado por Fernando Mendes, tornou-se viral nas redes sociais.

Na letra do tema, as cantoras falam sobre uma alegada traição. "Essa Cueca Branca Calvin Klein/ Que Eu Só Vi Quando Deixaste Pra Lavar/ Com Quem Estás Usando Ela?, Comigo Só Usas as Velhas/ Essa Cueca Branca Calvin Klein", canta a dupla em "Sabão Em Pó".

(veja aqui a atuação completa)

Sandra Felgueiras e... "The Last of Us"

No final da emissão do dia 15 de janeiro do "Jornal das 8", Sandra Felgueiras protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais. Depois de se despedir dos espectadores, a jornalista da TVI apercebeu-se de que não teria lançado uma peça sobre a série "The Last of Us", da HBO Max.

Cláudia Nayara e Manuel Luís Goucha

Cláudia Nayara foi a convidada da emissão do dia 6 de abril do programa "Goucha", da TVI. A cantora esteve à conversa sobre Manuel Luís Goucha sobre as recentes polémicas e o caso de contrafação de artigos de marcas de luxo.

Durante a entrevista, a artista não controlou as gargalhadas. "Já me estou a rir do seu riso. Vamos parar ao Youtube hoje", gracejou o apresentador da TVI. "Sou um palácio do riso", brincou Cláudia Nayara.

"Morreram todos"

"Boa tarde. Morreram todos". Foi desta forma que José Rodrigues dos Santos abriu abriu a emissão do dia 22 de junho, do "Telejornal", da RTP1. O jornalista referia-se à notícia sobre a morte dos cinco ocupantes do submersível Titan.

Da presidente de junta à ginecologista

Odete foi uma das protagonistas da emissão do dia 26 de junho, de "O Preço Certo". No concurso apresentado por Fernando Mendes, a concorrente leu uma longa lista de agradecimentos e arrancou gargalhadas aos espectadores.

Na nota que leu no programa da RTP1, a participante agradeceu, por exemplo, "à presidente da junta de freguesia, à claque composta por família e amigos, ao netinho e à querida filha". "[Agradecimento] à minha ginecologista de Abrantes, muita força... ela sabe porquê... ao meu médico de família", acrescentou.

"Preciso que me venham buscar. Isto é um inferno aqui, está muito calor"

Em julho decorreu em Tomar o Cortejo dos Rapazes. Durante a emissão da Tomar TV, uma criança fez um pedido à família em direto e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

"Antes de falar, tenho uma coisa a dizer. Avô, avó, mãe, pai: se estão a ouvir isto, então, por favor, preciso que me venham buscar à Praça da República. Isto é um inferno aqui, está muito calor", pediu.

"É cheio de Styles que termino o 'Telejornal'"

A emissão do dia 18 de julho, do "Telejornal", da RTP1, terminou com uma reportagem em direto do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, sobre o concerto de Harry Styles.

Ao despedir-se dos espectadores, José Rodrigues dos Santos fez um trocadilho com o nome do cantor britânico e o momento rapidamente chegou às redes sociais. "E é cheio de Styles que termino o Telejornal. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã", disse o jornalista da RTP1.

Concorrente interrompe Fernando Mendes para ir... à casa de banho

Na emissão dO dia 26 de julho de "O Preço Certo", um concorrente interrompeu Fernando Mendes para pedir para ir à casa de banho. "Já percebi, vai fazer uma mijinha. É por ali", brincou o apresentador da RTP1.

"O senhor já foi... ja fez, amigo?", gracejou Fernando Mendes quando o participante regressou a estúdio.

"Ontem caíram-me dois dentes"

Manuela Eanes foi entrevistada em direto durante a Jornada Mundial da Juventude.

Na emissão em direto da CNN Portugal, a ex-primeira-dama de Portugal comentou a vinda do Papa Francisco a Portugal. No arranque da conversa, Manuela Eanes explicou porque teria de falar com a mão à frente da boca. "Desculpe, mas eu vou ter de falar assim, porque me caíram dois dentes ontem", contou.

"Se não morrer, regresso a casa"

Lili Caneças foi convidada pela Câmara Municipal de Cascais para marcar presença na Missa do Envio, presidida pelo Papa Francisco, no Parque Tejo, em Lisboa.

No final da cerimónia, a socialite conversou com a TVI e admitiu que estava há duas horas à espera do transporte para regressar a casa. "Portanto, pode ser que morra, se não morrer, regresso a casa", brincou Lili Caneças.

"Alguém lançou o boato que compro seguidores"

Margarida Corceiro é uma das protagonistas da nova temporada de "Morangos com Açúcar", da TVI e da Prime Video.

"Alguém lançou o boato que compro seguidores", diz Gabi, personagem interpretada pela atriz, enquanto chora na casa de banho do Colégio da Barra. Na cena, as amigas - também conhecidas como 'escravas' - tentam ajudar e encontrar soluções para conquistar novos seguidores nas redes sociais.

"Todos em liberdade"

No arranque da emissão do dia 13 de novembro do "Telejornal", o destaque foi a Operação Influencer e as medidas de coação - os cinco arguidos detidos no processo ligado aos negócios do lítio e do hidrogénio do Centro de Dados de Sines ficaram em liberdade.

"Boa noite. Todos em liberdade", disse José Rodrigues dos Santos na abertura do noticiário da RTP1.

