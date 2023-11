Nos últimos meses, José Rodrigues dos Santostem protagonizado vários momentos virais.

Os momentos do "Telejornal", da RTP1, chegam rapidamente às redes sociais e, além de somarem milhares de visualizações no X (antigo Twitter) e no TikTok, têm inspirado vários meses.

"Morreram todos"

"Boa tarde. Morreram todos". Foi desta forma que José Rodrigues dos Santos abriu abriu a emissão do dia 22 de junho, do "Telejornal", da RTP1. O jornalista referia-se à notícia sobre a morte dos cinco ocupantes do submersível Titan.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral. Além das criticas de vários espectadores, no Twitter e Instagram, a abertura do noticiário da RTP1 inspirou várias piadas e memes.

"José Rodrigues dos Santos, como sempre não consegue dar uma noticia sem tentar ser nomeado para o Óscar de Melhor Interpretação Dramática", brincou, por exemplo, um espectador.

"É cheio de Styles que termino o 'Telejornal'"

A emissão do dia 18 de julho, do "Telejornal", da RTP1, terminou com uma reportagem em direto do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, sobre o concerto de Harry Styles.

Ao despedir-se dos espectadores, José Rodrigues dos Santos fez um trocadilho com o nome do cantor britânico e o momento rapidamente chegou às redes sociais. "E é cheio de Styles que termino o Telejornal. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã", disse o jornalista da RTP1.

"Todos em liberdade"

No arranque desta segunda-feira, dia 13 de novembro, do "Telejornal", o destaque foi a Operação Influencer e as medidas de coação - os cinco arguidos detidos no processo ligado aos negócios do lítio e do hidrogénio do Centro de Dados de Sines ficaram em liberdade.

"Boa noite. Todos em liberdade", disse José Rodrigues dos Santos na abertura do noticiário da RTP1. O momento rapidamente chegou às redes sociais e soma centenas de partilhas.