Sucessor do EP "parte" (2022), "santos da minha mente" é o primeiro álbum das redoma e um dos discos nacionais a descobrir em 2025. A dupla das portuenses Carolina Viana (MALVA) e Joana Rodrigues apresentou-o ao SAPO Mag antes dos concertos a 17 de abril, no Maus Hábitos, no Porto (com abertura de Balu e Alice), e a 16 de maio no BOTA, em Lisboa.