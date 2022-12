A Esperança do "Preço Certo"

Esperança Pereira, participante de "O Preço Certo", poderia levar para casa o galardão de Momento Viral do Ano. Em novembro, a concorrente participou apenas na última ronda do concurso da RTP1 e não escondeu a emoção.

"A menina Esperança não estava nada à espera. Que emoção. Não estava mesmo nada à espera, pois não? Respire fundo", disse Fernando Mendes. "Não estava à espera, Fernando", confessou a concorrente em lágrimas.

No primeiro jogo, a participante acertou no preço dos óculos e não escondeu a emoção. Na reta final do concurso, Esperança Pereira consegui a pontuação máxima na "Roda".

Veja o vídeo:

Jornalista parte porquinho mealheiro com martelo

No início de novembro, no "Jornal das 8", da TVI, Pedro Santos Guerreiro protagonizou um momento que rapidamente chegou às redes sociais.

Na sua rubrica "As Pessoas Não São Números", no segmento sobre a inflação, partiu um porquinho mealheiro com um martelo. No Twitter, vários espectadores partilharam o momento e os vídeos somam milhares de visualizações.

Veja o momento:

João Catarré a fazer parkour

No primeiro episódio de "Sangue Oculto", João Catarré protagonizou a cena mais comentada nas redes sociais. Enquanto está parado no trânsito devido a um acidente, Tiago, a personagem do ator, decide começar a correr e saltar por cima dos carros para chegar ao local da colisão.

A personagem de João Catarré faz parkour entre os veículos e, nas redes sociais, os espectadores notaram que seria possível passar sem dificuldade pela estrada.

Veja a cena:

"Rúben ruge e Sérgio... Brugge": oráculo da CMTV torna-se viral nas redes sociais

Durante a emissão do dia 13 de setembro do programa "Liga Douro Champions", os comentadores analisaram a derrota do FC Porto em casa com o Club Brugge, por 4-0, e a vitória do Sporting frente ao Tottenham (2-0).

Durante o programa desportivo, o rodapé do canal de televisão chamou a atenção dos espectadores. "Rúben ruge e Sérgio... Brugge", podia ler-se no ecrã da CMTV, em referência à vitória do Sporting e à derrota do Futebol Clube do Porto.

Apresentadora da RTP1 cai ao andar de bicicleta durante reportagem

Rita Belinha, da RTP1, caiu ao andar de bicicleta durante as gravações de uma reportagem para o programa "Aqui Portugal". A apresentadora partilhou o vídeo na sua conta no Instagram e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

"O 'Aqui Portugal' hoje foi em Mira. Mas na semana passada estive lá a gravar e mostrei que esta vila é mesmo só para atletas e que eu não sou uma delas. Está tudo bem comigo e com o bebé. Podem rir à vontade", escreveu na sua conta no Instagram.

"PS: Prometo que até esta criança nascer não volto a fazer nada minimamente arriscado", rematou.

Veja o vídeo:

José Milhazes diz palavrão em direto

No "Jornal da Noite", da SIC, no seu espaço de comentário, José Milhazes disse um palavrão ao traduzir os gritos de revolta durante um concerto contra a guerra na Ucrânia.

"Sabes o que eles estão a dizer? A guerra que vá para o c*****", disse o comentador em direto. "Peço desculpa, Clara", acrescentou rapidamente.

"Em direto... não tivemos tempo de fazer um 'pi'", frisou Clara de Sousa.

Toy esmaga e come mais de meio quilo de melancia num minuto

No segundo episódio de "Taskmaster", Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e António Zambujo, o convidado especial do programa da emissão, foram desafiados para provas "completamente inimagináveis onde tudo pode acontecer".

No programa, os jogadores foram desafiados a comer uma melancia em apenas um minuto e Toy surpreendeu os colegas e os espectadores.

Depois de a esmagar com a mão, o cantor comeu mais de meio quilo (587 gr) de melancia em apenas um minuto.

Veja o vídeo:

Ups. Jornalista da CNN Portugal diz que canção "Imagine" é de Elton John

Durante a emissão de "Breaking News", da CNN Portugal, Pedro Bello Moraes lançou uma reportagem sobre um grupo de alunos que se juntou para cantar o tema "Imagine", em solidariedade com as vítimas da guerra na Ucrânia.

Ao introduzir a peça, o jornalista, por lapso, disse que a canção pertencia a Elton John. Depois da reportagem, em tom de brincadeira, Pedro Bello Moraes corrigiu o erro. "É claro que, como todos sabemos, esta música é de José Cid, e não de Elton John", disse, entre sorrisos.

"Enganei-me, é de John Lennon, enfim, tem de ser feito este reparo", rematou.

Veja o vídeo:

"Se comprou cocaína... não a consuma"

Durante a emissão de "Jornal da Uma", da TVI, Andreia Vale apresentou uma peça sobre a morte de mais de 20 pessoas na Argentina por consumo de cocaína adulterada.

"Se comprou cocaína... não a consuma", disse a jornalista da estação de Queluz de Baixo.

Veja o vídeo:

Jornalistas da RTP3 têm ataque de riso em direto

Durante a emissão de "360", da RTP3, os jornalistas Alexandre Brito e Maria Nobre não conseguiram controlar o riso em direto.

O momento aconteceu antes dos pivôs apresentarem uma reportagem sobre a ameaça russa que está a mobilizar civis da Ucrânia. "Pedimos desculpa. Às vezes acontece em direto", disse Alexandre Brito. "Apesar do assunto ser muito sério", acrescentou Maria Nobre.

Veja o vídeo: