A dona Ester

Durante uma reportagem sobre Marco Paulo, o jornalista Luís Maia, da SIC, conversou em direto com fãs do canto. A dona Ester foi uma das entrevistadas e partilhou a sua indignação.

Jornalista da RTP3 explica para que serve o auricular

Na conferência “O futuro dos media”, que decorreu em outubro, em Lisboa, Luís Montenegro alegou que os jornalistas recebem as perguntas que devem fazer através do auricular. Na emissão da RTP3, Cristina Esteves reagiu às declarações e explicou a utilidade dos auriculares.

"Muitas vezes para dizer 'vamos para intervalo' ou 'vamos terminar neste exato momento' ou 'uma reportagem não está pronta", exemplificou a jornalista. "Mas quando se está no exterior, este auricular é relevante para termos a ligação feita ao estúdio. Não é relevante para termos perguntas feitas ao ouvido", acrescentou.

"Eu disse para ele: coitadinho"

Durante uma reportagem da CMTV, uma habitante de Montemor-o-Velho foi entrevistada sobre um atropelamento.

"Passadeira Vermelha": as gargalhadas de Bárbara Norton de Matos

Durante uma conversa no programa "Passadeira Vermelha", da SIC, Bárbara Norton de Matos riu-se dos comentários de Nuno Azinheira e Zulmira Ferreira. O momento rapidamente chegou às redes sociais e inspirou um meme que se tornou viral.

"Quando os teus colegas dizem coisas sem graça nenhuma e tu finges que achas piada porque és nova na firma", pode ler-se na legenda que acompanha o vídeo publicado na página @kasaleiro.

Jornalista do Porto Canal diz "Os Lusiédas" em direto

Durante uma emissão em direto no Porto Canal, João Pereira cometeu uma gafe. No espaço de informação do canal, o pivô disse "Os Lusiédas", em vez de "Os Lusíadas".

"O ditado diz-nos que “errar é humano”, mas no mundo real a admissão de culpa fica reservada apenas para aqueles que se predispõem a aprender e a melhorar. O jornalista João Pereira do Porto Canal é exemplo disso, após ter cometido uma gafe em direto, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais", escreveu o canal na sua conta no Instagram.

Na nota publicada nas redes sociais, o Porto canal frisa que o jornalista foi "fintado" pelo teleponto, "num momento de pressão". No vídeo que acompanha o texto, João Pereira explica o que aconteceu durante o direto.

Jornalista da RTP1 engana-se ao dizer o nome de Ed Sheeran

Durante uma emissão do "Telejornal", da RTP1, João Adelino Faria destacou os artistas que vão atuar em Portugal nos próximos meses.

"2024 vai ser ano de grande concertos em Portugal. Taylor Swift, Depeche Mode Ed 'Sdesherin' ou Patti Smith vão estar nos palcos portugueses", disse o jornalista, enganando-se no nome de Ed Sheeran. O cantor britânico atua em junho no Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo.

CMTV: entrevista aos pais do "bebé do ano"

Como é habitual, no dia 1 de janeiro, a CMTV conversou com os pais de um dos primeiros bebés a nascer em 2024. Durante a conversa, o pai contou que esteve a viver no Canadá durante dez anos e que descobriu que a esposa estava grávida três dias depois de regressar.

"Três dias depois de eu chegar a Diana descobriu que estava grávida", conta. O momento tornou-se viral nas redes sociais.

"Estou um bocado embaraçada"

Ana Lourenço foi uma das jornalistas que conduziu a emissão especial da RTP dedicada às eleições Legislativas. Durante a conversa com os convidados, a pivô esqueceu-se do nome de Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. "Ai, perdi-me. Esqueci-me do seu nome", confessou.

"Carlos Guimarães Pinto. Acontece-me imenso", respondeu o deputado eleito pela IL. "Peço desculpa! Acabou de ser eleito? Parabéns", frisou Ana Lourenço.

“Estou um bocado embaraçada com isto”, acrescentou a jornalista.

"Não atendo"

Em maio, no "Dois às 10", da TVI, Cristina Ferreira recebeu uma chamada no seu telemóvel. "Não atento! Para quê que estão a continuar a ligar?", disse a apresentadora no programa das manhãs.

