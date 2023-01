"Estou feliz por Boris Becker reintegrar a nossa equipa do Eurosport a partir do Australian Open. Desde 2017, Boris é parte integrante das transmissões de ténis no Eurosport", disse Jochen Gundel, um dos diretores da filial alemã da Warner Bros. Discovery, dona do canal.

Condenado no final de abril de 2022 pela justiça inglesa a dois anos e meio de prisão por fraudes financeiras, o ex-tenista foi libertado no dia 15 de dezembro, depois de oito meses de detenção, e deportado do Reino Unido.

O seu advogado explicou que Becker, de 55 anos, tinha "cumprido a sua pena" e que não era "objeto de nenhuma restrição penal na Alemanha".

Vencedor de seis torneios de Grand Slam na sua carreira (Wimbledon em 1985, 1986 e 1989; US Open em 1989, e Australian Open em 1991 e 1996), Boris Becker, que se tornou no número 1 do mundo em 1991, vai participar diariamente nas transmissões noturnas do Eurosport.