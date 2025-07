Carlos Alcaraz desafiou a estrela de cinema de Hollywood Tom Holland para uma jogo de golfe após o atual campeão de Wimbledon ter chegado às semifinais na terça-feira.

Alcaraz e Holland, o protagonista da saga "Homem-Aranha" do Universo Cinematográfico Marvel, conversaram após o treino do espanhol antes de ele derrotar o britânico Cameron Norrie em sets diretos na court central.

A conversa mudou para golfe quando Alcaraz disse: "Tom, também te vi a jogar golfe. Boa tacada, boa tacada, hein?"

Holland, um conhecido fã de ténis, respondeu: "Deveríamos jogar. Vou dar-te meu número e combinamos uma jogo".

Com dois dias para relaxar antes da semifinal contra o norte-americano Taylor Fritz, quinto cabeça de série, na sexta-feira, Alcaraz aceitou o desafio de Holland após a sua vitória nos quartos de final.

"Quando marcamos um jogo de golfe, simplesmente vou com tudo. Às vezes, vejo-o a jogar. Há alguns vídeos dele a jogar golfe. Diria que ele me poderia vencer", disse Alcaraz aos jornalistas no All England Club.

Alcaraz, pentacampeão de Grand Slams, procura vencer Wimbledon pelo terceiro ano consecutivo.

No intervalo entre os jogos, o número dois do mundo revelou que gosta de se desligar do ténis a jogar golfe e viajar para Londres.

Antes do torneio deste ano, o jogador de 22 anos já jogou golfe com o ex-campeão de Wimbledon Andy Murray.

Agora, quer um confronto entre celebridades contra Holland, que se está a apresentar nos palcos de Londres com a peça "Romeu e Julieta".

"Ddoraria jogar contra ele no campo de golfe. Para mim, seria uma grande honra", disse Alcaraz.

"Vou tentar marcar nestes dois dias, para ter bastante tempo. Portanto, vamos ver se ele estará disponível e vamos marcar."