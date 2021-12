A vida do locutor de rádio Fernando Monezzii, de 46 anos, mudou radicalmente depois da estreia de "La Casa de Papel". Nas redes sociais e na rua, o brasileiro é constantemente confundido com Álvaro Morte, ator que veste a pele de Professor na série espanhola da Netflix.

No Instagram, Fernando Monezzii soma mais de 13 mil seguidores e tem dado que falar na imprensa brasileira. Na semana passada, o locutor esteve à conversa com Danilo Gentili no talk show "The Noite".

O brasileiro tem aproveitado a popularidade para criar vários conteúdos para as redes sociais, nomeadamente para o TikTok. Em 2020, o locutor foi ainda desafiado a participar num concurso de cosplay da Comic Con Experience.

Em entrevista ao site TAB Uol, Fernando Monezzii confessa que tem "algum medo" porque "estas coisas perdem o controlo". "Quando vês, tens pessoas que te mandam mensagem a dizer que te amam, a achar que sou o verdadeiro Álvaro Morte", conta.