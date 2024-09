Bruna Louise é um fenómeno de popularidade nas redes sociais - a comediante brasileira de 39 anos soma mais de seis milhões de seguidores no Instagram e cerca de três milhões no Youtube. No final do verão, a humorista voa até Portugal para apresentar o espetáculo "Ela Está Correndo Atrás", que se estreou em março no Brasil.

A brasileira vai arrancar a digressão a 11 de setembro em Braga. Durante dez dias, Bruna Louise vai atuar em Águeda, Porto, Guimarães, Lisboa, Coimbra, Entroncamento e Algarve.

"Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tirando sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí", frisa a comediante em comunicado.

Nas redes sociais, os vídeos dos espetáculos somam milhões de visualizações. Na sua conta no Instagram, a humorista partilha os momentos de interação com o público, onde brinca com as histórias dos fãs.

Veja alguns dos vídeos: